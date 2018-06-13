〈北部〉《桃園》火車站後站接國2 延平路延伸工程招標

2018-06-13

全線工程 兩年後全數完工

〔記者鄭淑婷／八德報導〕市府推動「延平路延伸至和平路道路新闢工程」，第二期工程預算金額兩億五五八八萬餘元，即日起至七月十二日上網公告招標，預計明年底完工，全線共三期工程可望於二○二○年全數完工，屆時桃園火車站後站的延平路將可直接連結到國道二號大湳交流道，成為後站與八德之間的交通動脈，也可紓解介壽路壅塞的交通現況。

綠捷即將動工 可做替代道

市府新建工程處指出，桃園綠線捷運即將動工，沿線將進入交通黑暗期，因此，將延平路打通至和平路，可成為綠線捷運施工期間重要替代道路，往北可串連桃園火車站周邊區域，往南可銜接大湳交流道、八德區和強路至介壽路新闢道路，並結合沿線田野風光及桃園市獨有的埤塘景觀，打造新視野。

新工處表示，整體工程規劃將桃園區延平路延伸穿越國道二號，打通至八德區桃四十六線和平路，全長近兩公里，分為三期執行；第一期為桃園區樹仁三街至國道二號北側，此路段位處都市計畫農業區範圍內，市府辦理都市計畫專案變更為道路用地，已於今年二月六日經內政部都委會審議通過，目前正辦理設計作業，今年底可進行工程發包、預計二○二○年完成。

新工處表示，第二期為國道二號南側至八德區和強路段，工程標案即起至七月十二日上網公告，預計明年底可完工；第三期為和強路至和平路段，此段工程須配合「八德區和強路至介壽路新闢道路」及捷運三鶯線延伸工程，部分路寬得調整至卅公尺，目前辦理定線作業中，八月完成定線後，即可辦理後續設計、用地取得及工程發包作業，預計二○一九年開工、二○二○年完成開闢。

新工處另表示，市府從二○一六年九月提出改善瓶頸道路的「開瓶計畫」，至今已打通廿五條瓶頸道路，包括大園區長發工業區道路、中壢區慈惠二街、八德區茄苳路、楊梅區校前路等，今年再納入廿三條瓶頸道路，包括中壢區龍安五街、平鎮區陸光路、八德區龍宮街等，將逐一進行拓寬改善，提供民眾更好用路環境。