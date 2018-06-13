〈中部〉登錄騎iBike擬納保 最高理賠200萬

2018-06-13

研議花博前推動第三人責任險

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕台中市iBike今年暑假將達成三百站、六百公里、九千輛「三六九」目標，市府交通局長王義川昨在議會表示，為能兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，正研議花博前推動iBike第三人責任險，只要登錄騎iBike就有保障。

市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、吳敏濟及謝明源等人提案指出，公共自行車常發生事故，無論是撞傷人或摔車，與其他交通工具發生碰撞，都有保險需求，雙北、桃園及高雄市都已在六月投保公共自行車險，要求市府編列預算推動。

王義川表示，為保障民眾騎乘安全，將納入公共自行車保險，但台中的iBike很多是國中生在騎，為能兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，明年將從第二預備金列三百萬元，研議花博前推動iBike第三人責任險，只要登錄騎iBike，就可獲第三人責任險的保障，最高理賠兩百萬元。

市議員李榮鴻、陳淑華、吳瓊華、謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、鄭功進、謝明源及楊典忠等人，也提案在大甲、大安、逢甲大學校門口、西屯區溪西圖書館及大墩公園等地，爭取增設iBike租賃站，方便市民更多交通便利性及選擇性。

清水車站旁水溝加蓋 設站點

副議長張清照已在清水區爭取設置清水牛罵頭停車場前的iBike站，另外在高美濕地也設了三個iBike站，接下來爭取在清水火車站、紫雲巖、清水高中及鰲峰山設iBike站，市府正在規劃中。清水區長張明昌表示，公所將以一百萬元經費進行清水車站旁水溝加蓋工程，預計寬度五至六公尺，長度四十公尺，加蓋工程約兩個月時間可完成，再由交通局設iBike站。

王義川說，iBike建置近五年來，累計租借次數逾一千六百萬人次，平均每日高達兩萬人次使用，iBike已成為市民通勤通學及休閒高度依賴的綠色運具，議員提出建置iBike站，有的站點也完成會勘，明年起會展開新「三百站」計畫，有如「三六九」的升級版，大約要以四到五年計畫實施。