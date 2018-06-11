〈南部〉50年前同袍重逢 癌末翁老淚縱橫

2018-06-11

〔記者方志賢、蘇福男／高雄報導〕高市七十三歲貨運司機黃富吉肺癌末期，住進高雄榮總安寧病房，七日透過醫院開記者會，尋找五十年前軍中同袍、屏東東港人吳振明及當兵前的好同事蔡川頭與林文彬，網友透過臉書社團尋人，果然找到吳，兩老九日在安寧病房重逢，回憶起當年軍中往事，不禁老淚縱橫。

住高雄阿蓮區的蔡川頭，當地善心人士協尋後，發現蔡移居大寮，於二○○八年病逝。而林文彬目前尚無進一步消息。

癌末的黃富吉，上個月底住進安寧病房，癌細胞已侵犯全身，病到無法下床，他期盼臨終前能見到五十多年未見的昔日軍中同袍吳「俊明」及當兵前的好同事蔡川頭與林文彬。

七日開記者會，黃富吉表示，三名好友現年約七十三歲，吳「俊明」是屏東東港人，是約五十年前他在金門服役的同梯弟兄，蔡川頭是阿蓮人，而林文彬是台南善化人。

黃富吉尋人的訊息，經「東港好厝邊」版主黃驤雲貼文，一名周姓網友隨即詢問黃富吉在哪裡？自己叔叔從照片認出黃與他是金門同梯好友，只是他叔叔不是吳「俊明」，而是吳「振明」。

網友協尋 吳振明急奔醫院

黃驤雲稍後回文說，經高雄榮總護理人員再向黃富吉確認是吳「振明」無誤。人在屏東東港的吳振明，九日下午隨即坐計程車到高雄，直奔榮總安寧病房見老友。

淚眼相對「一定再來看你」

醫護人員轉述，黃富吉見到老友，高興得頻頻拭淚，吳振明也含淚以對，兩人回憶當年在金門服役的生活點滴；當吳振明要離去，黃富吉還不捨大哭，吳振明則對他說，「我一定會再來看你！」

黃富吉先前受訪時表示，當年兩人在金門服役，他反應慢常被欺負，吳振明適時安慰他，有一次他搭軍艦返台，暈船吐到不行，住東港的吳振明特地陪他回潮州老家，自己再搭車回東港，讓他感激不已。