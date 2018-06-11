〈台北都會〉推市政打前鋒 侯友宜：都有我的身影

2018-06-11

〔記者邱書昱、陳心瑜、賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天參加三重區雲林同鄉會幹部餐敘，他表示，擔任副市長七年多，對市政非常了解，許多政策都由他打前鋒解決問題，只要重大工程，「哪一個沒有我的身影？」

侯友宜昨天受邀出席三重雲林同鄉會理監事會議，他說，自己是嘉義囡仔，和很多雲林鄉親一樣都是年輕時就北上打拚，擔任副市長七年多，不管是拆違建、維護治安或青少年問題、避免小朋友餓肚子的「幸福保衛站」政策等，「哪一件事情不是侯友宜站在最前面解決？」

另外，關於居住安全的議題，侯友宜日前提到「不要被居住正義的民粹綁架」，引起時代力量立委黃國昌要求辯論；民進黨新北市長參選人蘇貞昌也要求說清楚。

侯友宜說，居住正義與居住安全是並重併行，他在市府也推動各項居住正義政策，但有急迫危險的海砂屋、涉及公安的違建等，不應被假借居住正義來阻擋，維護居住正義時更應優先保障居住安全，若有極少數個案被民粹綁架，有違居住正義的本意，希望外界不要扭曲。

對於蘇貞昌昨天提到未來三重、新莊將沿著捷運線辦理都更，侯友宜競選辦公室發言人賴冠群說，侯友宜早在三月就提出「捷運到哪裡，都更到哪裡」，雖然蘇營日前還批評是騙局，但老縣長肯改變舊思維，仍值得肯定。