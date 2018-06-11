〈中部〉觀音瀑布風景區 路斷19年要修了

2018-06-11

年初聯外橋完工引期盼

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉「觀音瀑布風景區」聞名遐邇，因九二一地震等天災致道路受損，封閉至今十九年，縣府委託嘉義市嘉邑行善團重建風景區周邊兩座聯外橋梁，已於今年二月完工，鄉親不滿聯外道路及風景區設施遲遲沒進展，批縣府原定明年底前重新開放支票跳票；對此，縣府建設處長林永福昨表示，聯外道路經費上月甫獲中央補助，暫定後年元月開放風景區，實際開放時間仍須與阿里山國家風景區管理處協商後而定。

估十月發包明年底完工

林永福說，聯外道路須克服地形限制，因經費龐大，縣庫無力負擔，上月甫獲內政部營建署「提升道路品質計畫」亮點計畫補助三．四億元，目前進入規劃設計階段，預定十月發包，明年底完工，將在文峰村溪心寮、金獅村芉蓁坑既有長度各一．四公里、八百公尺的山林道路改善道路鋪面及邊坡，增設木棧道及涼亭，闢成人車共用步道。

林永福表示，步道雖是人車共用，但會在兩端點設置管制站，風景區範圍僅限緊急車輛通行，遊客未來須至阿管處文峰遊客中心搭接駁車至管制站，再步行至觀音禪寺欣賞傾瀉水流如側身而立觀音像的「觀音瀑布」；二十一日將邀縣府文化觀光局、阿管處等單位在竹崎鄉公所召開首次「觀音瀑布風華再現亮點計畫工作會議」，聽取各方意見。

阿管處工務課長邱盈達說，瀑布風景區坡地陡峭，須花時間進行地質安全評估，瀑布周邊將復建兩座吊橋、一座鋼構橋及迴旋梯、通天坡、觀景平台等設施，經費共四千萬元，七月發包，工期一年。

文峰社區發展協會理事長林蘭勳說，自風景區封閉後，遊客難以親近，近來有遊客另闢蹊徑，循金獅村縣道一六六線五十九．五公里旁產業道路，再步行至瀑布上游一窺秘境，但道路崎嶇難行；阿管處擬由文峰、金獅兩個社區居民組合作社，負責接駁車營運及收費工作，相關權責單位應加快聯外道路及風景區設施興建腳步，讓瀑布早日風華再現，增進地方繁榮發展。