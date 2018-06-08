〈台北都會〉〈延宕年餘〉北藝中心內裝工程 2度流標

2018-06-08

前天僅一家廠商投標 再度流標

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北表演藝術中心一年半前因建商理成營造倒閉而成為爛尾樓，北市府兩次流標後，市府將北藝中心拆成「帷幕工程」、「內裝工程」兩標，帷幕工程在去年七月完成發包，但內裝工程去年十一月首次對外招標，連一家廠商都沒來，工務局在今年五月再度上網招標，前天開標僅有一家廠商投標，宣布再度流標，工務局表示，預計今天上網公告後，下週應可順利標出。

營造商倒閉 市府追討2.2億至今未還

北藝中心位於捷運劍潭站旁，理成董事長衣治凡於前年十一月發聲明，表示該工程超越施工專業範疇、財力負擔能力，導致收支無法平衡，最終因周轉不靈，宣布破產，北藝中心工程被迫停工。捷運局表示，因理成營造未履約完成工程，市府為向理成追討施工費，去年十一月提起民事訴訟，追討二．二億元至今未還，後續會再追加實際損失。

未來不限廠商家數 應可順利標出

北市府接手後，先對外招標兩次，最後都以流標收場。去年六月決定將興建案切成「帷幕工程」、「內裝工程」兩標案，去年七月帷幕工程由雙喜營造公司得標，預計今年十月完工。

然而「內裝工程」卻是一波三折，去年十一月首次對外招標，結果一家廠商都沒來，讓新工處決定採取減項發包，今年一月先發包四千四百萬元的升降設備工程，五月八日再上網公告十三億元的內裝工程，但前天開標僅有一家廠商投標，因廠商家數不足再度流標，預計今天再上網招標，下週開標。

後續工程還要追加預算

新工處副處長王健忠受訪說明，接下來招標就沒有限制廠商家數，因此有信心可以成功發包。新工處表示，若該案完成發包，工期為六百卅天，預計二○二○年初完工；最後只剩下尚未招標的景觀及比較後端的內裝工程等，將會等到文化局編好追加預算後再上網招標。文化局指出，追加預算金額已初估，但須經過局內、府內討論才能確認，下個會期就會編列在局務預算中，交由議會審議。