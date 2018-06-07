〈中部〉玉山舊登山口石碑 將重見光明

2018-06-07

號誌桿擋住石碑 將微調

〔記者劉濱銓／南投報導〕海拔三九五二公尺的玉山，早期登山口並不在園區內的塔塔加，而是位在水里鄉進入信義鄉的交通孔道岔路口，並由日人設置登山石碑，惟後來公路總局施設路口號誌時，礙於當地私有地，號誌桿就擋在石碑前，以致淪為紅綠燈的背景，近期公路總局信義工務段前往會勘，決定要微調號誌桿，盼讓石碑重見光明。

日治時設立 歷經81年保存良好

玉山舊登山口石碑名為「新高登山口」，「新高山」為玉山的舊名，因高度比日本的富士山還高而得名，後來日人撤退，玉山因在雪季時，山巒於日光照下呈現光澤，因而改名玉山，石碑則從日治時期一九三七年設立後留存至今，二○一三年則由公所進行環境整修，外觀保存大致良好。

而早在二○○二年，玉管處考量舊登山口的真實歷史地位，便不更動舊石碑，而是選擇在玉管處於水里遊客中心前方，依照原樣複製石碑，並附上解說牌說明相關沿革，讓山友與往來遊客能便於認識登山石碑歷史。

玉管處表示，早期攀登玉山都必須從水里鄉，或是阿里山這二處入口進入，當時從水里端入山，必須搭車沿著郡大林道前往觀高，再登上玉山，花費的時間多二天，現在則只要驅車前往塔塔加就能入山，兩者所需的時間與精力，差距甚大，而以前的登山舊路線現已崩坍。

針對登山口石碑遭擋住，信義工務段表示，近日已完成會勘，將把現有紅綠燈桿位置微調，把基座往信義鄉方向移動，藉此讓石碑門面能更開闊，惟周邊都是既有住戶，並設有出入口，移動幅度可能有限，但會在不影響地主權益，並兼顧視覺穿透性的前提下，進行號誌桿改善，讓日後從路口經過的用路人，就能更輕易的看見早期的登山口石碑原貌，緬懷玉山登山歷史。