〈中部〉農民職災保費立委促全補助 雲林縣府說不

2018-06-06

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕農民職業災害保險十一月開辦，採自願加保方式，投保農民每月須繳十四．四元保費，雲林縣府日前公布幫農民負擔一半；立委張麗善昨天抨擊農民職災保險根本是做半套，要求全額補助；縣府表示，不會再加碼補助。

張麗善批縣府做半套

農民從事農務工作發生受傷、中毒或熱傷害等意外時有所聞，但現有農保只有做到失能、做到死才能請領相關給付，相對勞保等其他保險有明顯落差，張麗善表示，去年接獲多位農會總幹事、農民陳情，盼能替農民爭取職災保險。

張麗善指出，她與多位立委一起提案修改「農民健康保險條例」，農委會也從善如流，沒想到上月立法院三讀通過版本卻是農民要額外負擔保費，且自願納保才有，與當初提案修法原意有所違背。

張麗善說，即將實施的農民職災保險保費被保險人負擔六十％、政府四十％，換算後投保人每月要付十四．四元，儘管雲林縣府要再幫農民出一半費用，農民只要自付七．二元，她主張職災保費應由政府全額補助。

縣府︰社會保險有別社會福利

雲林縣府表示，現行農保只有「生育、殘廢及死亡給付」，條文修正後新增傷害給付及就醫津貼，以前農保制度對農民保障不足，中央為補強制度提出農民職災保險，採取的是自願加保方式，社會保險與社會福利政策宗旨有差異，身為民意代表者應該更清楚。