〈台北都會〉6月6日停水降壓 影響新北基隆3萬多戶

2018-06-03

〔記者盧賢秀／基隆報導〕自來水公司辦理濱海公路龍洞路段一千毫米管線汰換工程，六月六日上午十點起，新北市瑞芳、貢寮和基隆的中正、信義和仁愛等區域，將停水或水壓降低二十至二十三小時，影響戶數有三萬二千多戶。

濱海公路龍洞段 汰換水管

自來水公司第一區管理處處長董書炎表示，台二線濱海公路八十四至八十五公里處，貢寮淨水廠送水到基隆的一千毫米管線老舊，新的管線已經埋設完成，六日進行新舊管線連絡切換工程。

瑞芳及貢寮 設5處加水站

董書炎說，這次停水區域很廣，水公司在瑞芳及貢寮設置了五處的臨時加水站，分別在瑞芳區建基新村廿四號前（原住民部落）、海濱路七十七之十號（海濱里辦公室前）、瑞濱路九十三號旁（瑞濱國小附近）、貢寮國小及澳底大廟。基隆地區多數大樓都設有水塔，未設臨時加水站，若有必要水公司將會派水車前往供水。

基隆市停水時間從六月六日上午十點起至七日上午九點，停水二十三小時，包括基隆市中正區的砂子里、長潭里、八斗里、碧砂里、海濱里、正濱里、新富里、新豐里、和憲里、社寮里、平寮里；信義區的孝岡里、孝深里、孝忠里、孝德里、孝賢里將停水；此外，基隆市中正區的中正里、中濱里，仁愛區的花崗里、林泉里、水錦里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里水壓會降低，受影響戶數共二萬五千多戶。

新北市停水時間則是六日上午十點到七日上午六點，停水二十小時。停水區域包括新北市瑞芳區的鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里、福住里、崇文里、基山里、頌德里、永慶里、新山里、銅山里、石山里、瓜山里；新北市貢寮區全區，停水戶數七千戶。