〈北部〉鐵路一村修繕待活化 獲810萬金援

2018-06-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗火車站旁的台鐵舊宿舍群「鐵路一村」，有超過半世紀歷史，風格包含了日治、戰後和六○年代等時期的建築，見證了苗栗鐵道發展及轉變過程，也是當地人共同的回憶。但因閒置荒廢、建物頹圮、垃圾堆置，一度面臨拆除命運，經立委鍾孔炤與苗栗縣政府努力，獲客委會八百一十萬元經費補助，展開初期修繕工程，將鐵路一村現地保存並維持原有風貌，以期未來活化利用。

縣府文化觀光局表示，初期整理階段將拆除臨英才路旁，有安全疑慮、已經腐蝕損毀的木造屋頂、木門窗，並清除所有垃圾，保留磚牆結構、可再利用的鐵件、木門窗、玻璃等作為之後藝術媒材的利用；部分高聳的圍牆也將拆除至可以倚靠、乘坐休憩的高度，視覺上也不再會有壓迫感，增進空間內外使用者的互動；另外，鐵路一村沿路的雜草雜樹將一併進行整理修剪，創造出適宜人群活動的空間。

文觀局長林彥甫說，除建物硬體修繕保存，也進行鐵路一村的調查研究、與在地居民的對話參與，先進行小規模現有房舍再利用設計實作試驗，再以試營運的方式初步進行維護與管理，透過軟體活動導入，部分活化現有空間，減緩房舍持續頹敗問題，降低閒置空間環境髒亂與治安問題等，保持鐵路一村的歷史脈絡，以利後續規劃運用。