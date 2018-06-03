〈北部〉等了30年 西濱苗栗段全線貫通

2018-06-03

不必借道台一線 車程省15分鐘

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕西濱快速公路苗栗縣白沙屯交流道到通霄交流道路段昨天通車，這段長約九‧五公里的道路新建工程是西濱快在苗栗境內的「最後一哩路」，歷經近卅年的選線、工程停擺等波折，苗栗縣竹南到苑裡的西濱快昨天終於「全線貫通」，未來通霄路段不再「借道」台一線公路，估計可節省十至十五分鐘車程。

通車典禮 拱天宮三媽巡行賜福

公路總局於昨天上午十點舉辦通車典禮，白沙屯拱天宮三媽也帶領上千信眾，從通霄交流道一路北上巡行「洗路」到新埔交流道路附近的通車典禮會場，停駕賜福，典禮結束後繼續帶信眾沿西濱快北上白沙屯回宮安座。

義工組織白沙屯媽祖婆網站也利用空拍機拍下拱天宮三媽巡行賜福畫面，讓不少信眾都相當感動，紛紛表示「有三媽賜福，未來會更平安」。

西濱快通霄路段早在近卅年前就規畫施設，但白沙屯至南通灣路段（白沙屯交流道至通霄交流道）因選線問題停擺多年，成為全縣西濱快唯一的缺口；用路人也因只能利用台一線公路替代，假日易造成壅塞，工程完工後車流可與台一線分流，並紓解國道一、三號壅塞車流，形成完善路網及加強轉運功能。

像今年甫圓滿落幕的白沙屯媽祖婆南下北港徒步進香出發前，大批信眾湧入匯集，使得台一線白沙屯周邊路段交通嚴重打結，隨西濱快白沙屯高架路段通車，未來壅塞情況可望大幅改善。公路總局指出，而面對即將到來端午連假輸運，也因此路段通車，南來北往的用路人，估計可節省十到十五分鐘的車程時間。

工程全長9.5公里 總經費55.3億

西濱快速公路苗栗白沙屯交流道至通霄交流道工程全長約九點五公里，總經費五十五‧三億元，主線採雙向各兩車道配置，沿線設置白沙屯、新埔及通霄等三處交流道。