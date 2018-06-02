〈北部〉中壢青埔灌溉渠褐色水 民憂污染作物

2018-06-02

酸鹼值、水溫初驗都正常

〔記者許倬勛／中壢報導〕中壢區青埔文昌路旁的灌溉渠近日疑遭偷排廢水，導致原本清澈的渠水呈褐色且飄散異味，附近居民表示，該段溝渠的水源自老街溪、提供灌溉農田之用，擔心農作物連帶受到污染；市府環保局派員稽查並採取水體送驗，初步認定酸鹼值、水溫都正常，近期會加強派員隨機稽查。

芝芭里長黃連應說，這條溝渠是由水利會設置，供農民灌溉用，從青埔到大園都有農民引水取用，附近僅有一間印染工廠，過去水質還算清澈，近日卻由清轉濁，五月卅一日晚間甚至呈現深褐色，許多里民打電話向他抱怨，擔憂水質受到污染、影響農作物，請環保局派員稽查。

黃連應及洽溪里長謝煥珍、居民，昨天上午會同環保局稽查人員到現場會勘，發現經昨夜下雨後，水色已經變淺，但仍呈現淡褐色，溝渠內的魚群初步看來並無翻肚死亡情形。

環保局表示，派員至指定地點稽查，現場檢測水體PH值七．四、水溫卅一．六度，屬正常範圍，循水路往上游勘查，發現大鐘印染中壢廠於上游設有放流口，也在該廠廢水放流口採樣，PH值、水溫皆無異狀，目前就「真色色度」水樣送驗，如檢測結果超過管制標準，將依「水污染防治法」開罰，最高可處二千萬元罰鍰。

上游染整廠：排廢獲許可

大鐘印染廠方解釋，工廠設置時就向環保局申請，獲發合格廢（污）水排放地面水體許可證，污水排放時都有做生物、化學等妥善處理，絕無「偷排」，對於溝渠水色起變化，大鐘則說「不清楚為何會這樣，靜待環保局鑑定結果出爐」。