〈北部〉桃園亮點計畫5.2億元 翻轉林口長庚生活圈

2018-06-02

〔記者周敏鴻／龜山報導〕桃園市政府推動城市亮點計畫─「長庚新驛站：坪頂A8轉運站暨醫療園區躍昇計畫」，將斥資五億兩千萬元改善林口長庚醫院、機場捷運A8站區周邊基礎建設，包括提升道路品質、建置自行車路網等，並新建坪頂A8轉運站，徹底改善當地最為人詬病的交通問題。

桃園市推動兩個城市亮點計畫，即機場捷運進入桃園的起點A8站旁的「長庚新驛站：坪頂A8轉運站暨醫療園區躍昇計畫」，以及機場捷運端點A22站旁的「中壢銀河水岸：中壢藝文商圈塑造計畫」，並喊出「桃園閃耀，雙城飛翔」口號，希望營造友善的環境，翻轉城市景觀，

市長鄭文燦昨天前往龜山區文化里集會所向居民說明「坪頂A8轉運站暨醫療園區躍昇計畫」內容，他表示，林口長庚院區周邊交通混亂，計畫重點之一就是要利用復興街旁土地新建坪頂A8轉運站，提供大眾運輸轉乘接駁設施，解決交通壅塞問題。

改善人行道 增綠地單車道

林口長庚醫院周邊商圈人潮多，道路設施老舊雜亂，市容景觀差，計畫的另一重點就是要改善龜山一路、文化一路、復興一路、忠義路範圍內的基礎建設。

鄭文燦說，範圍內九條主要道路、總長七千八百四十公尺的路面，長期因無障礙通行空間不足、人行道老舊、綠帶空間缺乏、路面不平、缺乏人行空間、沒有自行車道等飽受批評，將斥資五億兩千萬元進行改善，由中央與市府分別負擔二分之一，預計年底動工、二○二○年可完工。

最快年底動工 後年完工

工務局人員說明，未來將會針對不同道路的特色與問題，規劃不同的改善工程，以龜山一路為例，將增設自行車租賃站、建置連續性綠帶的綠色生態路網、檢討人行動線，配合新建停車場，減少路邊汽車停車、改為機車停車，希望能讓車行順暢、人行更方便。