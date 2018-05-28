〈台北都會〉新北明起停水最多35小時 影響逾5萬戶

2018-05-28

林口全區 泰山、五股部分區域

〔記者陳昀、林欣漢／綜合報導〕天氣熱到讓人受不了，夏天停水更痛苦，但從明天（廿九日）上午九點起，新北市林口區全區及泰山、五股區部分區域，將停水廿三至卅五小時不等，新北市內共有五萬一千一百多戶受到影響，自來水公司提醒民眾提早貯水備用，或到臨時供水站取水。

基隆、瑞芳、貢寮 下月6日停水

另外，自來水公司第一區管理處進行台二線一千mm的管線汰換工程，預計六月六日上午十點起到七日上午九點止，在基隆市中正區、信義區及新北市瑞芳區九份、金瓜石和貢寮區停水廿三小時，約三萬戶受到影響。

台灣自來水公司第二區管理處副處長葉雲亮表示，機場捷運A7站合宜住宅落成後，人口大幅成長，但水公司龜山第一加壓站只有一條供水管線，一旦破裂或發生意外，容易造成送水停擺，因此施工埋設第二條送水管線，並增設抽水機、水量計、高低壓變電站與遠方監控設備等，龜山二站也會連接新舊水池、擴大蓄水容量。

他說，為避免頻繁的停水造成不便，這次施工一併執行龜山的三座加壓站、林口五萬噸加壓站的電氣設備檢驗，停水時間略長，完工後可讓龜山、林口一帶供水管網更健全、穩定。

明天上午九點至卅日上午八點的停水區域如下：新北市林口區全部，五股區福德里登林路單號（93~107號）與雙號（116~134-3號）、德音里外寮路；泰山區大科里（南林路89~93號單號、柯厝坑11號、柯厝坑2~8號），將停水到卅日晚上八點，停水卅五小時。

8處臨時供水站可取水

在暫停供水期間，自來水公司在新北市設有八處臨時供水站讓民眾取水，足夠用於一般的民生用水，詳情電洽免費專線：1910。