〈北部〉宜蘭縣長選戰鳴槍 陳歐珀跑冬山、林姿妙訪漁會

2018-05-26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕下屆宜蘭縣長選戰，藍綠陣營各就各位，民進黨參選人陳歐珀昨啟動「團結行動列車」，首站開抵前行政院長游錫堃故鄉冬山固票；國民黨參選人林姿妙則造訪蘇澳區漁會三巨頭尋求支持。宜蘭縣長參選人大致底定，距離投票日剩下半年，藍綠陣營展開動員衝刺，已可嗅出煙硝味。

陳首站抵天照宮 扮母雞盼揮全壘打

冬山鄉是綠營大票倉，陳歐珀團結行動列車第一站開抵冬山天照宮，帶領冬山鄉代會主席黃強呈、民進黨冬山鄉長參選人林峻輔、議員參選人張秋明、張建成、許美素，與鄉親座談；會後，眾人高喊「團結冬山、顧好宜蘭」、「全壘打」（全部當選），以主帥之姿訴求團結拚勝選。

陳歐珀說，他立委任內的「行動服務車」，現在轉化為「團結行動列車」，巡迴全縣各村里走透透，期許冬山是全黨團結的起點，接下來要凝聚支持者向心力，固守民進黨基本盤，他將扮演母雞角色，結合黨內小雞並肩作戰打贏選戰。

林抵蘇澳區漁會 請三巨頭情義相挺

國民黨的林姿妙昨偕同羅東鎮代會主席何建東，拜訪蘇澳區漁會理事長蔡源龍、常務監事林月英、總幹事陳春生，懇請情義相挺，三巨頭出面接待比出讚的手勢。陳春生意有所指地說，宜蘭縣需要會做事的縣長，誰能照顧漁民生計，漁會就會挺到底。

林姿妙說，南方澳是全國三大漁港之一，配合時勢所趨必須兼顧觀光與休閒功能，地方漁業界提議設置現代化漁貨展銷中心，建構多元化產銷平台，並結合高科技、產銷業界，聯手打造優質品牌，促進南方澳漁業永續經營，她當選縣長會全力促成。