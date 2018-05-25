〈台北都會〉找不到店家 衛局揪出11家「幽靈便當」

2018-05-25

店名、地址不正確 有的還歇業

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局蒐羅在網路刊登或是人員於捷運站發放的便當訂購傳單，稽查卅二家業者發現，有十一家刊載的店名、地址不正確，與實際情況不符，有的更已歇業，是所謂的「幽靈便當」，即使按圖索驥也找不到；後續交由北市消保官依消費者保護自治條例辦理，要求於一個月內限期改正，逾期不改得處兩萬至十萬元罰鍰，並得連續處罰。

據衛生局昨日公布的清冊，十一家業者中，有八家刊載名稱與實際店名不符，包括信義區松山路刊名「好記臘味餐盒」，店名「房旺旺燒臘店 」；大安區臥龍街刊名「香味鮮、 三井屋精緻盒餐」，店名「如意餐盒 」；信義區忠孝東路五段刊名 「旺角」，店名「香都燒臘便當 」 ；松山區基隆路一段刊名「昌鴻港式燒臘、珍膳坊」，店名「港式燒臘 」 ；松山區基隆路一段刊名「左岸精緻餐盒 」，店名「左岸餐盒 」；中山區五常街刊名「牛魔王餐盒、忍者便當」，店名「馨園小吃 」；松山區光復北路刊名混血王子（舊傳單）、豐田食堂（新傳單），店名「豐米田小吃 」；松山區寧安街刊名「鼎記燒臘」，店名「香港林記燒臘店 」。

此外，有三家業者的刊載地址與實際地址不符，包括大安區的「心鮮餐盒」、「冠軍池上餐盒」，而信義區的「楊記小館」則是已無營業事實。

限期一個月內改善 逾期開罰

消保官何修蘭表示，近期會把十一個業者找來，逐一了解違規情節，一般涉及消費資訊揭露不全或不正確，通常限期一個月內改善。

衛生局提醒，消費者勿訂購來源不明便當，稽查結果公布於「iMAP食藥粧網路地圖」（https://imap.health.gov.tw/）。