〈北部〉《桃園》武陵高中校長榮退 桃高林煥周接任

2018-05-22

〔記者陳昀／桃園報導〕武陵高中校長林清波今年屆齡退休，市府教育局上週六剛開完遴選會，原要待市長鄭文燦簽准公文再公布，但鄭昨在議會備詢時為澄清議員的質疑，意外讓接任人選提前曝光，他宣布，武陵的接任校長由四十九歲的桃園高中校長林煥周出線。

市府教育局昨下午也順勢公布第一波市立高中調動名單，桃園高中校長由陽明高中校長游文聰出任、內壢高中校長由觀音高中校長王炎川出任、中壢家商校長由大溪高中校長莊祿崇出任。

新校長林煥周 辦學朝三方向挺進

林煥周昨受訪表示，參與遴選前，他已提出對武陵的辦學規劃，主要分為三個面向，一是透過國際交流提升國際觀、外語能力，進而提升學生視野；二是與國內更多大學策略聯盟，引介大學生進駐高中社團教學，並培養高中生做專案、實驗的能力；三是因應時代脈絡推出資訊科技教學，提升資科能力外，也讓教學更有互動、活潑。

林煥周說，武陵高中學生程度優質，因此他希望保持升學成果之餘，也能充實學生不同能力，就任後會與教師、學生保持良好互動，也會爭取軟硬體學習資源。

卸任校長林清波 已打好特色班基礎

林清波表示，他四年前就任武陵校長時，武陵的辦學早已有聲有色，為加強溝通，他成立班聯會與學生當面對話，也將夜自習統籌到大型場地，開冷氣讓學生們有好的環境讀書；在特色班經營上，科學班、醫科班、數理及語文資優班都成果豐碩，音樂班更是他的驕傲。他說，林煥周還相當年輕、口碑好，也願意與學生對話，很認同林能接任武陵校長。

市議員詹江村昨質詢指稱，高中校長遴選委員之一的何良鴻是制服業者，由於桃高以外的國立高中都向他採購制服，因此在遴選過程中對林煥周百般刁難。

對此，鄭文燦答詢：「遴選結果與議員說的不一樣。」並表示何良鴻販售的是警消制服，不會影響遴選公正性，且何曾在教育部擔任多屆高中校長遴選委員，也是武陵高中家長會榮譽會長、武陵文教基金會執行長，沒有不適任的問題。