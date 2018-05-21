〈中部〉第一公墓遷葬 議員︰小心有林爽文古物

2018-05-21

〔記者陳建志／大里報導〕市府推動十五期市地重劃，近日進行區內第一公墓無主墳遷葬，市議員李天生說，台灣清代三大民變之一的「林爽文事件」，主角林爽文的故居和當時元帥府相傳就在第一公墓內，研判地底下埋藏相關文物，要求遷葬開挖時留意保存，也建議闢設紀念公園等；市府回應，目前缺乏明確史料證實，已請相關單位進行開發時留意是否有文物遺跡。

乾隆五十一年（西元一七八七年），台灣府知府取締天地會，逮捕天地會領袖林爽文的叔伯，以大里杙為根據地的林爽文，高喊反清復明揭竿起義，吸引數十萬人響應，清廷派福康安渡海平亂，林雖在大里杙築土垣、列鎗砲，並在各重要隘口豎立木柵抵禦，還是不敵敗走，最後被送回北京凌遲處死，為紀念這段歷史，大里設有爽文路和爽文國中。

李天生︰盼大里設紀念公園

李天生指出，林爽文事件由大里杙起義抗清，林爽文的故居和元帥府，相傳就在第一公墓內，推斷地底下埋藏相關文物和遺跡等，強調清代台灣三大民變之一的「朱一貴事件」，高雄已在內門設有朱一貴文化園區，林爽文事件對大里來說有特殊歷史意義，要求開發時留意是否有相關文物，也希望設置林爽文紀念公園、紀念碑，紀念這段撼動人心的歷史。

市府︰已請開發單位留意

市府文資處長李智富表示，除第一公墓外，之前也有學者研究推斷，大里衛生所才是林爽文故居所在地，但因都缺乏明確史料至今無法證實，不過，已請相關單位進行開發時要留意是否有相關文物遺跡。

市府生管處長劉振村說，無主墳遷葬只是做表層整理，研判若故居真是在此，需等未來整地開挖才比較有可能發現相關文物，已請施工人員留意。