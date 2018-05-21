〈中部〉流浪狗爆增傷人 社頭擬全面結紮

2018-05-21

彰化縣府補助手術、營養費

〔記者顏宏駿、佟振國／綜合報導〕彰化縣流浪狗收容中心爆滿，「可愛動物園區」的建設又遙遙無期，致使流浪狗爆增且無處收容。日前社頭鄉一名女子騎腳踏車時被流浪狗咬傷，鄉長劉錦昌前往關切，他表示，為了解除鄉內流浪狗為患問題，擬全面抓來結紮，結紮後五天委由民間照顧再放養，此政策獲得縣府動保物防疫所支持，並提供全數經費。

本月初一名女子在社頭舊社公園散步時，遭一隻黑狗咬傷，並送醫急救，鄉長劉錦昌獲報，率清潔隊多人到現場，但黑狗早已不知去向。他說，目前流浪狗不能撲殺，公所也不能任意捕抓，縣內各鄉鎮流浪狗不斷爆增，公所跟動保團體研商解決之道，初步研議把現有鄉內的流浪狗抓來結紮。

動物防疫所所長董孟治表示，目前動防所與縣內三間動物醫院合作為流浪狗結紮，每隻補助八百元，結紮完的營養費每日一百元，連續提供五日，歡迎民眾來申請，大家一起讓流浪狗的數量「到此為止」。

台灣之心愛護動物協會表示，解決流浪狗貓問題，最重要是「源頭管控」，結紮可以讓族群不再繁衍。

南投仁愛鄉辦犬貓免費絕育

另外，南投縣關懷動物協會與台灣照顧生命協會等單位，昨於南投縣仁愛鄉舉行犬貓免費絕育活動，吸引八十多位民眾帶著家中寵物來結紮，四位熱心獸醫師還遠從台北等地上山支援。

除了為狗狗結紮，也有飼主是獨居弱勢老人，「照生食物銀行」免費提供弱勢長輩物資及義剪服務，讓老人家在等待寵物結紮的同時，也讓自己的門面更清爽，以迎接炎夏來臨。