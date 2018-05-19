〈南部〉全校第一名 「漸凍」羅仁宏想當「科學人」

2018-05-19

堅持理想讀書 獲總統教育獎肯定

〔記者楊金城／台南報導〕罹患罕見疾病裘馨氏肌肉萎縮症的台南市東原國中三年級學生羅仁宏，逆境中仍堅持理想讀書，成績全校第一，將繼續升學，未來想像英國著名物理學家史蒂芬．霍金一樣，成為「科學人」，貢獻所學造福社會。他昨天得知獲得總統教育獎開心地說：「我的人生故事可以激勵更多人，不怕挫折和失敗，人生一樣可以很精彩！」

羅仁宏和父親羅榮華、母親李芳香及姊姊同住，雙親務農種水果，經濟並不富裕，父母有時還要去打零工，羅仁宏的哥哥也同樣患有肌肉萎縮症，在十多歲時就過世，羅仁宏卻沒有因為自己是「漸凍人」而自嘆自憐，怨天尤人，反而激起生命的鬥志。

仁宏是在幼稚園時期，被診斷出罹患裘馨氏肌肉萎縮症，從那時開始，他就被病魔慢慢地限制肢體的活動範圍，不能像正常的孩子一樣跑、跳、碰，只能靜靜地看著他人自由自在的活動，自己卻慢慢地不能跑、行走，現在的他坐著特製輪椅，頭部、說話和雙手都能活用，以更樂觀、開朗的態度，面對生命的逆境，也以更專心、用心、努力的學習精神面對課業。

班上小老師 戶外活動照常參加

住在東山區高原里的他，到東原國中的上學路程約五公里，他用電動輪椅上、下學，一趟要花半小時以上，但他很獨立，不讓父母操心，連遇到颳風下大雨的天氣，父母要他不要去上學，還是擋不住他，他也是班上小老師，同學有課業問題，總是在下課後圍繞著他問問題，和同學感情好，戶外活動照常參加，在國中三年的十四次定時考試中，有九次考試成績全校第一、五次全校第二，每次平均分數皆達九十分以上。

校長陳一仁說，仁宏是位正向積極、面對自己人生的孩子，勇氣過人，他常帶給身旁的同學、老師、家人面對困境的力量和生命感動，他的學習精神和積極的人生觀，是大家學習的楷模。

家中經濟不好 獎金補貼求學之用

東原國中三年級有四班七十二位學生，羅仁宏的成績是全校第一名，今天他將到新營高中參加國中教育會考，學校為了他，先將他特製的課桌搬到試場；家中經濟不好的他，獲得總統教育獎獎金十五萬元，正好可以補貼未來就學之用。