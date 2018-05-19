〈南部〉美髮彩妝金牌推手 劉姵均拚博士

2018-05-19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕曾是不愛念書的蹺家少女，劉姵均翻轉人生，成了培育出上百面美髮彩妝金牌選手的老師，期間因壓力過大，一度暴肥到八十五公斤；而為了「不想教學生舊東西」，迄今仍身先士卒勇闖國際賽，且將攻讀博士班，立志傳承理念與手藝。

劉姵均五月間拿到ＯＭＣ（世界盃美容美髮錦標賽）台灣區國手選拔舞台妝金牌，取得九月法國決賽門票，將與學生進軍國際舞台。

她從國三就在國內外美容美髮各項比賽穿金戴銀，廿一歲因技優獲聘在高職當指導老師，後來到中國從事婚紗造型，廿二歲重拾書本，進入台南應用科大取得技術教師資格。

劉姵均先後在中山工商、三民家商任教，最讓她驕傲的是看到一手調教的學生奪牌，獲教育部技職之光教師組優秀青年獎章、高雄市愛心老師殊榮，卻因壓力過大內分泌失調，一度暴肥廿公斤，近兩年靠運動、控制飲食瘦身到五十五公斤。

很難想像她高中曾為了逃避學習而蹺家。她說，母親開美髮店，希望她繼承衣缽，她國小開始就在店內幫人洗頭，因鍾情美容鬧家庭革命，跑到老師家住，後來母親尊重她的選擇。 小時候不愛念書，對學習美容美髮學生更具同理心，她說，學生們或許課業落後，卻擁有豐富創造力，許多奪金選手現在都當了老師。劉姵均目前就讀正修科大研究所，明年畢業將繼續攻讀博士班，她強調，藉由不斷比賽、讀書才能精進自己，不想教學生舊東西，更要當榜樣。