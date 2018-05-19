〈南部〉救墾丁觀光 業者盼擴大自由行補助

2018-05-19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕面對觀光人次急速下滑，交通部觀光局決定將對南部縣市進行觀光補助，人氣急墜的屏東墾丁也確定在補助之列，但業者普遍希望擴大對自由行的補助。

只給旅行社申請 幫不到民宿業

台南、高雄、屏東、台東及澎湖縣市去年淪為觀光重災區，墾丁國家公園相較二○一五年全盛時期的八百餘萬觀光人次「腰斬」至四百餘萬人次，今年前四個月較去年同期又減了廿一萬人次。

墾丁福華飯店協理吳炫東指出，今年前四個月訂房狀況比去年同期再掉五％左右，雖已推出送晚餐、中餐等優惠，但仍盼補助方案能端出讓民眾「有感」的牛肉。

「旅行社會訂民宿嗎？」，這波景氣下滑，墾丁民宿更有感，業者說，還好今年有清明連假，稍微紓解壓力，但對旅行社的補助恐無法幫助到民宿。

上個月就祭出二人房住一晚送一晚「自救」的大鵬灣東方酒店指出，首波補助只針對旅行社，希望政府端出自由行的利多；部分旅行社業者也不看好，質疑只肥了大型旅行社，因類似優惠由旅行社先行墊付，但核銷常遇困難，小的旅行業者擔心賠錢不如拒作。

每人每日五百元 交通費補助一半

核銷屏東補助的大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）表示，旅行社每團行程須於平日（不得跨假日）至少兩天一夜、廿人以上，住宿點為屏東縣內合法旅宿，每人每日五百元，交通費則得補助一半，每旅行社最多申請五團，每團上限補助三萬元，必須在大鵬灣轄區的東港、林邊、小琉球，或墾丁國家公園的恆春、車城、滿州等共六鄉鎮之一的明顯景點「拍照」，再向鵬管處申請補助。