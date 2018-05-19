〈南部〉《台南》行政區重新劃分 期程估2年完成

2018-05-19

行政區劃法草案待送立院審議

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院通過行政區劃法草案待送立院審議，民政局長陳宗彥表示樂觀其成，地方進行檢討調整就有法源依據，南市已著手進行各區基礎調查準備工作，待立法通過即可啟動規劃作業，期程估計一年半至二年才會完成。

由於目前六都中，除了原本的台北、高雄市之外，南市現行三十七個行政區是最多的直轄市，市府曾委託進行先期研究，該研究報告被民代揭露後在坊間與網路流傳，三十七區將併成十一區，也有政壇推測可能以下屆選舉區為調整基調。

市府︰現無「官方版」規劃案

陳宗彥則強調，「委託研究不等於規劃案」，「網路版」都不是事實，目前沒有任何「官方版」，況且縣市合併升格的相關配套法令，重要的「行政區劃法」中央早該定下來，現在草案尚待立法通過，行政區劃規劃作業也將是下屆新市長任內要務。

行政院院會前日通過由內政部提出的「行政區劃法」草案，該草案主要是規定行政區劃計畫，如何提出、審議、核定、發布以及實施等程序，並就行政區域調整後的業務、財產交接移轉作原則性規範。

強調考量因素多 將妥善評估

陳宗彥表示，其中有關行政區該如何劃分，草案中規定除應配合國土整體規劃外，並考量因素包括人口規模及成長趨勢、自然及人文資源合理分配、山川、湖泊、海岸及海域分布、選舉區的劃分，因此南市行政區劃分需就這些因素及選舉區等影響因素思考，妥善評估。

南市現行卅七個行政區，如龍崎、左鎮、山上人口數只有數千人，單是永康區超過廿三萬人，甚至還有一個里比最小龍崎區四千餘人口還要多現象。

該先期研究報告，除永康、東區、安南區等人口多的行政區維持不變外，其他各區整併到十餘萬人口的行政區，但另有玉井區等山線是低於十萬人口數，部分行政區更名赤崁、南科、東門、南關區等。