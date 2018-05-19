〈南部〉老人共餐 高市府擬增加頻率、擴點

2018-05-19

〔記者王榮祥／高雄報導〕不能讓長輩變「宅老」﹗高市代理市長許立明昨指示社會局、民政局等單位，研議增加老人共餐密度與據點，鼓勵更多長輩走出戶外，跟朋友一起吃個飯，讓生活更有內容。

曾擔任過大社鄉長的高市議員張勝富指出，高雄已邁入高齡化社會，市府大力推動生育、教育等政策，更不能忘記長輩，不少社區關懷據點有老人共餐，這是非常好的機制，可惜有些地方每週只有一餐，應該加強。

許立明表示，大高雄二五三個關懷據點裡，其中有二○二處規劃有老人共餐，這個機制非常重要，可以讓許多長輩走出戶外，跟朋友或鄰居輕鬆吃飯、聊天，對他們的生活、健康都有幫助。

許立明支持張勝富的想法，覺得每週只有一、兩餐有點少，當場指示社會局、民政局等單位，可整合資源、扶助各據點增加共餐頻率，還沒規劃的據點也可積極評估。

左楠區立委劉世芳長期鼓吹老人共餐，並號召不少里長、社區加入老人共餐行列，他強調，老人共餐不只是照顧、關懷長輩最貼心的方式，也可讓子女能安心在外打拚。

鼓山興宗里 參與人數倍增

鼓山區興宗里長楊孟凡去年九月推出全區第一個老人共餐（付費、按年齡十元到五十元），原規劃廿五人，至今已增加到七十人，從參與人數大爆炸，可凸顯長輩對共餐的感覺。

楊孟凡說，很多家庭子女白天在外工作，孫子去上學，老人家對這一餐很期待，「清晨醒來就開始準備」，吃飯時與飯後跟朋友聊聊天，成為長輩們每週最快樂的時光。