〈南部〉潮州火車站乘車人次 連兩年破百萬

2018-05-19

成西部幹線起始站 每年成長5%

〔記者邱芷柔／屏東報導〕鐵路高架化後，屏東及潮州車站蛻變成新穎的現代化車站，相較於乘客不見增減的屏東車站，成為西部幹線起始站的潮州車站，在班次增加與普悠瑪號帶動下，乘車人次以每年增加百分之五的速度穩定成長。

根據台鐵統計，二○一五年潮州站乘車人數還低於九十萬人次，二○一六年成長至一百一十九萬餘人次，平均每日有三千兩百八十五人次，二○一七年達一百二十六萬餘人次，平均每日三千四百五十三人次，今年一至四月乘車人數有四十三萬餘人次，平均每日有三千六百人次，每年約成長百分之五。

潮州車站站長郭坤岳分析，過去屏中、屏南的鄉親如果要搭火車，多會到班次選擇較多的屏東車站或高雄車站乘車，潮州車站從原本的三等站升為一等站後，取代高雄成為台鐵西部線始發站及終點站，班次增加近一倍，等車時間較過去縮短約十至十五分鐘。

直達台北普悠瑪號 吸引搶票

郭坤岳說，觀察近年潮州車站乘車旅客，以鄰近鄉鎮人數增加最多，包括竹田、萬巒、來義、新埤、南州、崁頂、新園等，甚至萬丹、麟洛等鄉親也會到潮州來搭車。

除了一般列車，從屏東潮州直達台北的「普悠瑪號」列車增至每天兩班，省去轉車時間，且票價較高鐵便宜，因此吸引許多往返南北的乘客搶票，也是讓潮州車站人數增加的因素。

潮州鎮公所建設課觀察，潮州火車站人潮穩定成長，除了附近房價上漲，也帶動車站前商圈有越來越多新的餐飲業者進駐，今年太平洋百貨屏東店進駐潮州車站經營，面對持續成長的人潮，更完善的交通接駁、停車空間等，是中央與地方需要更多合作與努力的方向。