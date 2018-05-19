〈南部〉小英視察南迴電氣化 拚後年通車

2018-05-19

〔記者王秀亭／台東報導〕總統蔡英文昨天到南迴鐵路多良段，實地了解電氣化工程進度，對施工團隊日夜趕工表示感動外，亦指出，為解決花東車票一位難求問題，短期將針對台鐵票務系統升級及再造，長期則會加速花東鐵路雙軌電氣化的進度。

至多良段了解施工進度

南迴線是台鐵環島電氣化的最後一塊拼圖，二○一三年六月行政院核定後，展開施工，因南迴鐵路地處偏遠，施工條件不佳，僅能利用夜間無列車通行時，原路線施工，施工團隊與台東、屏東縣府及台鐵研議後，為爭取如期通車，增長施工時間，停駛夜間列車班次，總工程進度至四月底已達四十四﹒九二％，預計二○二○年底電氣化通車，二○二一年三月全部完工。

總統蔡英文昨天到多良段改線工程了解施工進度，鐵路改建工程局指出，隧道歷經多次加固，仍緩慢產生異狀，導致隧道淨空不足，所以改線到沿海側增設單軌路線，再往北銜接至多良站南側，因當地山勢陡峭，施工以橋梁型式，避免大規模邊坡開挖。

火車票難求 將票務系統升級

蔡英文表示，永續發展是國家生存重要命派，建設與環境保護需兩全兼顧，發展便捷、快速沒有空氣污染的電氣化鐵路，對保護環境是最好選擇，加速南迴電氣化建設她是最好展現，面對花東火車票一位難求，當務之急是台鐵票務系統升級及再造，長遠來看必須加速花東鐵路雙軌電氣化的進行。

赴紅葉部落探視颱風災戶

蔡英文隨後轉往延平鄉紅葉部落，探視因莫蘭蒂颱風受災的五十戶、兩百二十名受災居民，看見受災居民已入住新家，蔡英文表示，二○一六年九月到受災戶臨時安置所時，感受到居民心情沉重，再度造訪，居民已轉為笑臉，感覺大家都年輕了一些，盼居民未來可共同打造有特色的社區。