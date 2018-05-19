〈台北都會〉斯文里三期公辦都更開拆 3年後完工

2018-05-19

全國首件政府擔任實施者

〔記者鍾泓良／台北報導〕全國首件政府擔任實施者公辦都更案，北市大同區斯文里整宅第三期昨開拆。市府昨於當地舉辦拆除典禮，共拆除兩百六十戶，預計三年後改建完成「斯文首善」，將興建兩棟地上各十三層建築，合計三百五十戶，而市府投入九．四億元，可分回九十三戶，預計作為一旁斯文里一、二期及蘭州國宅更新時的中繼住宅。

興建兩棟13層建築 共350戶

興建至今已有四十九年的斯文里整宅第三期，北市府約兩年前宣布推動公辦都更，也於二○一六年二月安排都更處與都更中心進駐當地，經召開上百場說明會，九十八％的居民同意公辦都更，並在今年二月通過斯文里三期都更計畫，敲定改建期程。

4人不同意 依法強制淨空

但都更案仍是幾家歡樂幾家愁，市府溝通兩年多仍有四人未同意都更，有些居民認為房屋權利價值遭低估，也有居民因為沒選到想要的位置、質疑市府賺取暴利而不願都更。

為了讓拆除如期進行，柯市府前天祭出「都更條例」第卅六條，將不同意戶房屋強制淨空。兩位不同意戶昨天也在典禮途中舉牌抗議。

談到不同意戶，柯文哲表示，公辦都更就是公開透明，沒有暗盤、黑幕，認為公家若不介入很難有公開機制，這就是為什麼以前北市都更會踢到鐵板，因為一、兩個人不滿意就整個卡住。

里長：都更等了快20年

斯文里長江雪卿說，斯文里整宅都更等了快廿年，換了市長跟總統都沒下文，終於在柯任內實現，希望居民三年後能夠盡早回家，期待後面一、二期也能陸續更新。蘭州大廈管理委員會主委吳世雄則說，他見證過蘭州市場的繁榮及房子的破損，感謝市府協助完成都更。