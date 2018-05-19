〈台北都會〉《總統教育獎》勇抗肌萎症 小六林依依樂當志工

2018-05-19

〔記者俞肇福／基隆報導〕二○一八年總統教育獎，全國有四十五名小學生角逐，評選出十八人獲獎，基隆市中正國小六年級的林依依罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮症」，突破身體限制，樂觀態度勇於面對逆境，還當志工陪伴照顧小朋友，從眾多角逐者中脫穎而出，獲得「總統教育獎」。

總統教育獎將於七月六日在總統府舉行頒獎典禮，由蔡英文總統親自頒發獎助學金十五萬元、獎狀及獎座。

罹患「肌萎症」的林依依，媽媽為了她辭去工作，全心全意的教養與陪伴，帶她透過閱讀探索世界。

服務精神 陪伴資源班小朋友

林依依喜歡閱讀，更喜歡分享與陪讀，常帶著較低年級的孩子藉由閱讀來感受世界的美好與良善；除了愛閱讀與分享，林依依也喜歡照顧小朋友，擔任學校資源班的小橘子志工，利用下課時間陪小朋友聊天、玩桌遊、甚至複習功課。

林依依在二○一五年將留了二年多約卅公分的長髮，捐給癌症希望基金會，消息傳到日本，一位投入癌症專門照顧護士以中文寫信鼓勵林依依，內容提到：「謝謝妳捐贈妳的頭髮給癌症病患小朋友，真是太令人感動了，請保持這顆仁慈溫暖的心。」

林依依：把愛帶給需要的人

但比起琳琅滿目的獎狀與成績，林依依更讓人佩服的是她不畏殘疾，對生命總是樂觀以對、永不放棄；知道自己得獎的那一刻，林依依說：「我帶著很多人的愛成長到現在，所以我也要把這些愛帶給需要的人」。