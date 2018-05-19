〈北部〉拚竹縣長 鄭朝方辭民進黨客家部主任

2018-05-19

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕民進黨客家部主任鄭朝方為全力參選新竹縣長，已於十四日請辭；從綠黨轉為加入民進黨的前新竹縣議員周江杰，昨天證實廿一日將接任，表示未來將端出超越以往的客家文化扎根活動。

前竹縣議員周江杰接任

周江杰去年五月四日因新竹縣議會通過調降非自住房屋稅率，與勞動黨議員高偉凱公開宣布自七月一日起辭職，引發各界關注。去年十二月周江杰加入民進黨，動向備受矚目，從參選新竹縣長、立委到竹東鎮長，地方都曾有傳言。

三十七歲的周江杰表示，民進黨政府對於居住正義、保障勞工權益等政策，與他的想法並不衝突。他個人的政治色彩不鮮明，但實現政治理想對他而言卻很重要，因此自我檢視後決定離開綠黨加入民進黨，把理想付諸行動列為第一優先，他很感謝綠黨尊重他的抉擇。

周江杰說，農曆年後民進黨中央黨部在評估新竹縣長人選時，即找他商談，他審慎評估「想要實現居住正義等個人理想，唯有縣長一職，但成功不必在我」，因此同意接任客家部主任，全力協助輔選工作。

對於上任後的首要工作，周江杰說，他和鄭朝方一樣都是竹東客家人，未來服務範圍擴大，涵蓋全國客庄。除延續「客家便當」等創意想法，日後也將積極與黨的其他團隊配合，與客委會交換意見，扮演好輔助和提供建言角色，推廣客家文化。

周江杰說，未來客家部將推動具體的深耕活動，超越以往更為進步。

長年關注環境議題的周江杰，二○一四年以騎自行車拜票方式，當選竹東、五峰選區縣議員，也是最年輕的新竹縣議員。