〈北部〉親子沙灘6月營運 竹市議員關注水質

2018-05-19

〔記者王駿杰、洪美秀／竹市報導〕新竹市南寮旅遊服務中心前的親子沙灘完工後目前試營運中，議長謝文進昨天率團考察南寮漁人碼頭工程，議員們關切親子沙灘的水質衛生與戲水安全。

市府產業發展處長吳甲天表示，六月正式營運後，每週二、三、四、六、日為戲水池開放時段，週一及週五進行清潔，池水是以流動自來水進水與放流，不會循環使用，也會定期檢測大腸桿菌群與總菌落數，確保清潔，讓民眾玩得放心。

議員們認為，戲水池有很多石頭造景雖然美觀，但萬一小孩滑倒會撞到受傷，水質管理應比照游泳池消毒與增加濾水設施，沙子的細菌含量也要檢測。

吳甲天說，會請服務人員提醒家長們留意孩童遊玩狀況，親子沙灘規定不得丟擲沙石、飲食，寵物與包著尿布的嬰、幼兒也禁止進入戲水池。

議員們另關切漁人碼頭停車問題，吳甲天表示，南寮漁港第一停車場改造後規劃四百九十四個車位，旅遊服務中心旁的第二停車場有兩百二十五個車位，北側漁港碼頭旁的第三停車場有六十八個車位。另有兩座臨時停車場，提供六百個車位。

吳甲天說，至於漁港淤沙問題，在沿岸植被與設置定沙網，經過去年冬天觀察，目前成效不錯。議員們另考察新竹市立棒球場新建工程，市府表示，今年底前可拆除、施工，未來有三百個停車位，若滿場，會配合接駁計畫等措施因應，有議員建議應找球隊認養以節省維修經費。