〈台北都會〉河濱公園廁所 又髒又少

2018-05-18

水利處長坦承數量不足 將全面檢討

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市近年鼓勵民眾親近水岸，但台北市議員簡舒培指出，台北市三十四處河濱公園中，平均要一萬七千多平方公尺才能找到一座廁所，不僅尋找困難，甚至有缺乏無障礙廁所、尿布台等狀況。水利處長陳郭正坦承數量不足，承諾將全面檢討。

簡舒培表示，台北市三十四個河濱公園，合計廁所數量才二九八個，不僅因為委外廠商的清潔頻率不高，導致河濱公園廁所常讓民眾覺得又髒又臭，而且河濱公園大多腹地廣大，廁所數量卻普遍很少，平均一萬七千多平方公尺才能找到一座廁所，民眾要尋找真的很困難。

簡舒培指出，最難找到廁所的河濱公園，就屬新店溪流過的華中河濱公園，要三萬五千多平方公尺才有一座廁所，其次是中正河濱公園，三萬四千多平方公尺才有一座，雙溪左岸河濱公園也要三萬三千平方公尺才有一座。陳郭正回應，他最近剛上任後才知道這樣的狀況，將會全面檢討一次。

簡舒培又指出，除了廁所很少之外，社子島與南湖左岸河濱公園甚至連無障礙廁所都沒有，並且一座只要九千元的尿布台，只有六處河濱公園總共才設九座，曾讓民眾被迫在洗手台替幼兒換尿布，讓她生氣的是，兩年台北市長柯文哲與水利處就承諾七十座景觀廁所都會有一座尿布台。陳郭正再次坦承疏失，稱這樣的數字確實很低，將與河濱公園的廁所、設施不足等問題一併檢討。