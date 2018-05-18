〈北部〉菜販虐死案 宜縣議員弟被收押

2018-05-18

〔記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣林姓菜商被圍毆丟包命案傳出案外案，檢警專案小組查出宜蘭縣議員陳漢鍾胞弟陳志彥也涉案，將他拘提到案，依傷害致死罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官昨訊後聲押獲准。陳漢鍾說，此事與他無關，對案情不清楚，無法回應。

警方調查，綽號「小林」五十一歲林姓菜商，積欠三十二歲廖元輝二百萬元債務，為此躲債四年，廖男最近掌握他的行蹤，十四日夥同友人陸韋辰、李明倫到偏遠的大同鄉南山村擄人，擄走後圍毆、持棍棒痛打凌虐致死，並載到博愛醫院丟包。

案發後，廖元輝、陸韋辰被收押，李明倫十萬元交保；專案小組偵查過程，發現四十二歲陳志彥疑似涉入，檢察官前天下午指揮警方到他羅東住處、公司搜索，擴大偵辦。

據了解，林姓菜商被擄走後，廖元輝帶他到員山老家籌錢未果，轉往陳志彥住處請求幫忙，但金額龐大未獲同意。林姓菜商為何要向陳志彥求助？當下是否繼續被毒打？陳與廖元輝關係？專案小組認為，林姓菜商命案疑點重重，盼釐清陳志彥的角色。

議員不願多談 陳友人稱僅幫忙喬債

陳志彥是縣議員陳漢鍾胞弟，目前擔任賓士宜蘭縣經銷商董事長，被稱為「阿平」、「平董」；陳漢鍾不願多談，態度低調。陳漢鍾友人透露，陳志彥僅是幫忙「喬債務」當和事佬。