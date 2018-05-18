〈北部〉黑手變董仔 乒乓球哲學助他創業成功

2018-05-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭囝蕭寬仁「黑手」起家，建立塑膠製品生產大廠，旗下員工兩千三百人，搖身跨足兩岸三地企業家，全歸功於他獨特的「乒乓球處世哲學」，即平時累積實力，凡事做好準備，機會來了才不會望球興嘆。

機械領域磨10年 赴中開3家塑膠工廠

五十七歲的蕭寬仁，民國六十五年考進國立羅東高工機工科，高三備戰全國高中職技藝競賽，放學後獨自留在學校實習工廠，練到手掌心起水泡；父母親到校探視，從窗外探頭目睹兒子埋首苦練孤伶伶身影，努力的汗水終究沒有白流，拿下車工組第六名，獲保送國立高雄工專（高雄科大前身），為日後創業奠下牢固基礎。

退伍後，蕭寬仁走入機械領域職場學以致用，在台灣當了十年「黑手」；八十年轉赴中國創業，在東莞、蘇州成立三家以電腦鍵盤為主力產品的塑膠製品工廠；另在新北市設有隆特炘塑膠股份公司，昔日全身沾滿油漬的「黑手」，變成西裝畢挺的「董仔」，在台灣、中國、香港來回穿梭。

用何種容器接乒乓球 他悟出「口廣瓶深」

蕭寬仁經職場磨練悟出一套「乒乓球處世哲學」，迎面而來的乒乓球，代表一生可能遇到的機會，要用何種容器接住它呢？瓶口不能太小，更不可太淺，否則不是接不住，就是反彈跳開，瓶口象徵心胸，深度是專業，如何把接球容器做大做深？便是一門重要功課。

「心胸有多大，機會就有多大！」蕭寬仁說，容器瓶口做大愈容易接到球，寓意培養寬大心胸，做好人際關係，關鍵時刻往往獲得他人幫助，成功機會比別人高；至於容器加深，代表一點一滴精進專業能力，避免球跳進瓶內彈出來功虧一簣。

擁一技之長翻轉命運 被稱為「羅工之光」

蕭寬仁老家在羅東鎮經營雜貨店，並無顯赫背景，他出身「黑手」，在台接受教育及職場磨練，轉戰對岸打天下，現有事業體橫跨兩岸，肩負兩千三百個家庭生計，他翻轉命運的故事，在母校羅東高工傳為美談，獲選傑出校友成了學弟妹的楷模，校長張以方稱他是「羅工之光」。

蕭寬仁說，從前「萬般皆下品，唯有讀書高」傳統價值觀，已不合時宜，在全球化競爭浪潮下，取得一技之長搭配英文能力加持，才能提升職場競爭力，如果站在浪頭抓住機會，「黑手」也能出頭天。