〈中部〉騎樓整平計畫 台中今年再做10路段

2018-05-18

〔記者張菁雅／台中報導〕為解決騎樓高低落差及鋪面不平情形，市府積極推動騎樓整平計畫，都發局昨日在道安會報指出，自二○一五至二○一八年已向中央爭取五千九百萬元補助，市府則投入經費三七四四萬元，改善騎樓總長度約六萬一六四二公尺；今年陸續施作十條路段，打造更安全友善的人行空間。

都發局昨天在道安會報專案報告「台中市推動騎樓整平計畫執行成效」，台中市自二○一五年起擬定短、中、長程計畫，優先施作城中城區域、捷運路線、主要道路、商圈及火車站周邊等通行需求高的區域，二○一五年至二○一七年共執行廿一條路段，改善長度約四萬三九八六公尺，今年將執行十條路段，約一萬七六五六公尺，合計四年總改善長度達六萬一六四二公尺。

今年執行的十條路段為大墩路（台灣大道二段至大墩十二街）、大墩十二街（大聖街至文心路）、公益路二段（黎明東街至精誠路）、興中街（中山路至台灣大道一段）、東興路（台灣大道二段至公益路二段）、大隆路（精誠路至文心路）、五權西路（五權路至忠明南路）、美村路一段（台灣大道二段至五權西路）、育德路（民生路至中華路）及中山路（雅潭路至中山路二段口）。

市府副秘書長李賢義指出，騎樓整平計畫需取得住戶的施作同意書，市府在執行階段務必充分與民眾溝通、協調。