〈中部〉彰化五位滿級分 全上醫學系

2018-05-18

〔記者張聰秋、劉曉欣／彰化報導〕今年大學甄選個人申請統一分發暨醫學系繁星推薦入學十七日揭曉，彰化縣五位學測滿級分考生，全都錄取醫學系，其中，兩人上台灣大學、兩人上台北學醫大學、一人上長庚大學，五人都跨進當醫生的基本門檻，不但如此，連高分群考生也以行醫為首選，彰化高中五人錄取醫學系、彰化女中四人，醫學系終究還是高分群考生熱門選項。

五位滿級分考生是精誠中學六○一班同學，當中，阮子銘和林羿成考上台大醫、莊皓喆考上北醫、陳子瑋考上長庚醫、周栩仡考上台北醫；該校另名考生林立捷考上台大醫公費生，林立捷不排斥偏鄉行醫，他說，當醫生就是要救人，偏鄉醫療資源匱乏，更需要年輕醫生加入。

高分群和重考生也以醫為首選

不但滿級分考生擇醫，高分群和重考生也以醫為首選，國立彰化高中有六人考上醫學系，六人當中，去年畢業的黃承宥，今年捲土重來挑戰「非醫學系不可」的目標，如願達陣，錄取長庚醫。

黃承宥認為行醫助人救人比起藥學來得更直接更深入，即使醫師須面對實習時間長、高工時、醫病關係緊張和醫療暴力等問題，他還是擇其最愛，也讓他築夢成功。

彰化女中今年有四人錄取醫學系，各是考上陽明醫的林映岑、考上高雄醫的楊育媚、考上中國醫的施姿名、考上中山醫的柯佳旻。

不讓前述三校專美於前，和美高中與鹿港高中也交出漂亮成績，和美高中共六十一人上榜、鹿港高中共六十六人上榜，其中有四人錄取國立大學，十二人錄取南華大學；校方表示，因為南華大學今年祭出國立收費以外、學測四十七級分以上，四年全免學雜費、住宿費的優惠，吸引優秀學生選填。