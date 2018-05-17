〈南部〉國中教育會考 明下午看考場

2018-05-17

〔記者羅欣貞、黃明堂／綜合報導〕國中教育會考將於十九、二十日舉行，屏東考區共有八○五七名考生報名，比去年少約五百人，分別於十個考場應試，各考場將在十八日下午三時至五時，開放考生及家長至考場認識環境，但不得進入試場教室內；台東考區共有二二四五名考生報名，比去年少一五四人，分別於七個考場應試。

屏東考區考場分別設在屏北高中、屏東高中、屏東女中、屏東高工、內埔農工、潮州高中、東港海事、佳冬高農、恆春工商、琉球國中等十所學校，試場內全面開放冷氣，另有申請非冷氣試場五人、特殊應考服務四十一位考生。

十九日上午考科為社會科和數學科，下午考科為國文科及寫作測驗；二十日上午考科為自然科、英語科（閱讀及聽力）。

屏東縣政府教育處特別提醒考生，為便於試場管理，考試期間請穿著學校制服或運動服裝，另外，考試期間試區附近交通流量大，請考生提早出門，並記得攜帶准考證，注意飲食衛生；考生應於考前熟悉簡章規定，避免常見的違規行為。

台東考區考場分別設在台東女中、台東高商、關山工商、成功商水、大武國中及綠島國中、蘭嶼中學，試場內全面開放冷氣、特殊應考服務九位考生。

東女表示，設在國中的考場，並非由該校國中老師監考，綠島由東專、蘭嶼由東中，大武則由公東高工監考。