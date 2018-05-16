〈北部〉龍潭泳池6建物地上權 陳金德裁示撤銷

2018-05-16

痛批救國團不配談轉型正義

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕繼要求縣府收回礁溪鄉龍潭游泳池土地後，宜蘭縣代理縣長陳金德昨天又在縣務會議裁示，將撤銷泳池土地上六棟建物地上權、註銷部分使用執照，並徵收游泳池地上物，他痛批救國團不配談轉型正義。救國團回應，將透過司法捍衛自身名譽與權益。

陳金德認為，礁溪龍潭游泳池土地所有權人，一直都是宜蘭縣，屬於國有財產，當年因資訊不夠周全，縣府作成錯誤決策，把土地錯交給救國團。上週二，他在縣務會議裁示，撤銷中國青年救國團的土地登記，變更回宜蘭縣，管理機關指定為縣立體育場；事後救國團已對縣府提告。

指向公所蒙騙合法房屋證明去登記

陳金德昨天再度對龍潭游泳池建物地上權與使用執照出手，點名救國團申請建物地上權，先以舊有「中國青年反共救國團宜蘭縣團務指導委員會」名稱，向礁溪鄉公所蒙騙合法房屋證明，再用該證明申請建物地上權登記，但申請建物地上權，如果建物與土地所有權人不同，要另附使用基地證明文件。

陳金德說，救國團一九九九年申請時，用該房屋證明規避基地證明文件，沒告知公部門，救國團已是私人的財團法人，他指示宜蘭地政事務所，先給救國團十天時間陳述意見，再撤銷房屋證明；至於用蒙騙來的房屋證明申請使用執照，有隱匿之嫌，請縣府建設處一樣給予陳述意見再依法處理。

救國團指其個人認知 將走訴訟流程

針對救國團提告，陳金德說，要組律師團因應，維護宜蘭縣民權益，他也請縣府地政處擬辦徵收計畫，讓六棟建物所有權回歸縣府，廢除現行泳池的會員制，打造公共游泳池。他更抨擊救國團不配談轉型正義，縣府的做法才是真正在做轉型正義。

救國團宜蘭縣團委會總幹事林志榮說，縣府收回救國團任何財產，都要按照程序；陳金德以個人片面看法，隨意為救國團羅織罪名，太過獨斷，現階段就是走訴訟流程，其他言詞上批評均為個人認知，救國團不作回應。