〈北部〉《桃園》4家員工超時工作 勞檢處：最高罰百萬

2018-05-16

消保官接獲3件投訴

〔記者魏瑾筠、陳昀／桃園報導〕中華電信公司推出四九九元網路吃到飽優惠方案，造成全台門市被搶辦民眾擠爆，也爆發高資費老客戶不滿。市府法務局消費者保護室主任邱玉霞說，市府已接獲三件高資費老客戶，不滿改辦新方案得付違約金，認為權益受損等申訴案；市府勞動檢查處昨天也進行勞檢，發現中華電信有員工一天上班十五小時，也有員工間隔不到七小時又得上班；另，遠傳電信、神腦國際、宏華國際也都有超時工作情形，均已違反勞基法，最高可罰一百萬元。

邱玉霞說，最近的申訴案件，其中有中華電信老客戶欲轉為四九九上網吃到飽方案，卻得繳交高額違約金，認為業者「不公平」，推出新優惠卻罔顧老客戶，根本就是「呷人夠夠」；也有高資費的用戶，因住在高樓層室內收訊品質不佳，認為高資費應能享有「高速」服務，但卻沒有相對通訊品質，要求業者應調降月租費。

稽查 僅台灣大未違規

市府勞檢處十一日曾突檢中華電信龜山門市、桃園服務中心，都查到超時工作情形；勞動局昨再兵分三路前往中華電信、台灣大哥大及遠傳電信抽查，僅台灣大沒發現違反勞基法情形，抽查發現中華電信桃園服務中心有員工一天上班十五小時，還有人休息不到七小時就又得上班；遠傳電信、中華電信所屬的神腦國際及宏華國際也都有超時工作情形，均違反勞基法，可罰二萬元至一百萬元，將依行政程序待業者陳述意見後進行裁決。後續將持續對各電信門市不定期勞檢，只要違規事實明確，一定會依法開法並罰到業者改善為止。