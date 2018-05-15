〈北部〉抗議花縣193線拓寬被踹 學生告村長

2018-05-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣府推動縣道一九三線北段拓寬案，上月進行環評審查大會時，正、反雙方在場外抗議；反對拓寬的東華大學生許冠澤指控，遭支持方的新城鄉大漢村長李添富腳踹施暴，昨持驗傷單到花蓮地檢署按鈴控告；李添富否認打人，表示許冠澤要衝入會場，他才幫忙架開，沒有踹人，也沒有傷人意圖。

一九三北段拓寬案兩年內歷經九次環差會議小組審查，上月十六日進入環評審查大會，會場外正反雙方對峙；由於環評委員會後進行閉門會議，要求場內人士先退出，此時東華學生許冠澤突衝向場內大喊訴求，被警方與現場人士拉走，許倒地受傷，混亂中還遭李添富用腳踹，過程全被攝影拍下。

許冠澤昨由縣議員莊枝財、市民代表胡仁順陪同到花蓮地檢署按鈴，提告李添富涉嫌傷害、強制罪，並高呼「公民參與要保障、暴力行為速法辦」。許冠澤說，提告是希望支持方瞭解「對不同意見的人施加暴力」的行為是不對的。他強調，參與社會運動的希望讓環境更美好，期待公民社會針對地方公共議題理性討論，形成輿論改變政府決策。

議員莊枝財說，社會應鼓勵學生關心公共事務，不能因意見不同就暴力相向；村長和警員的傷害行為從影片中看來非常明確，希望檢方儘速啟動偵查，還學生公道；他也痛批，花蓮縣警局當天刻意壓制反對聲音、寬鬆對待符合縣府立場的支持者，立場偏頗，還放任暴力行為發生，將提出質詢。