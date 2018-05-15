〈北部〉宜蘭茶春茶賽 七年級女生奪特等獎

2018-05-15

首次參賽 洪珮瑜獲新品種組首獎

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭茶春茶比賽昨天頒獎，兩年前返鄉繼承衣缽的七年級女生洪珮瑜，摘下新品種組特等獎；烏龍茶組特等獎得主是六十六歲資深茶農林光益，他第四度獲此殊榮。

返鄉接棒2年 父、母、姊都曾拿大獎

冬山鄉大進村茶農洪銀祥經營五甲地茶園，他過去在全縣茶葉比賽屢獲大獎；近幾年退居幕後，由妻女接棒，長女洪巧玲在二○一一年宜蘭縣茶葉評鑑比賽，榮獲新品種組特等獎，妻子黃美華是去年全國紅茶技術競賽冠軍，三女兒洪珮瑜抱回今年宜蘭茶春茶比賽新品種特等獎，全家人得獎連連，在地方傳為佳話。

洪珮瑜大學攻讀休閒系，畢業後投入服務業，見父母年紀漸長，不忍家族事業後繼無人，毅然回鄉接棒，把父母種茶製茶技術傳承下去，第一次報名參賽便得首獎。

育有四千金的洪銀祥，樂見洪珮瑜走出舒適圈，回到家鄉打拚，產出更好的宜蘭茶；洪珮瑜謙虛地說，得獎是種鼓勵，還有很多事要學，日後想要加強行銷，把宜蘭茶推銷出去。

烏龍茶組特等獎 林光益四度獲殊榮

烏龍茶組特等獎、頭等一獎，即比賽前兩名，都由林光益包辦；他十四歲開始學種茶，至今超過半世紀，這次是第四度榮獲特等獎。他說，種茶製茶像在養育小孩，必須全心投入馬虎不得。

本屆宜蘭茶春茶比賽分成新品種組與烏龍茶組，各有七十四份、六十三份茶品參賽；特等獎茶葉每台斤建議售價一萬兩千元，副縣長黃適超等人昨應邀到冬山鄉中山社區活動中心頒獎；宜蘭縣茶葉發展協會訂十八日起在羅東中山公園舉辦三天的促銷活動。