〈北部〉（桃園）中壢中新地下道拓寬 元化地下道9月將封

2018-05-15

〔記者李容萍／中壢報導〕高鐵工程局捷運工程處因應闢建機場捷運延伸至A23中壢火車站的站體工程，緊鄰中壢車站、連接前後站的元化路地下道將於九月起永久封閉，由今年初開工的中新地下道拓寬為雙向共六線道工程完成後替代，此拓寬工程第一階段為新街溪側新闢十．四公尺寬的三個車道，預計六月上旬完成，第二階段工程將在既有中新地下道改建，屆時，原行駛中新地下道車流將改走新完成的車道。

市府交通局副局長張新福表示，中新地下道為聯絡中壢火車站前站中和路與後站新興街的主要通道，原為雙向各一汽車道與一機車道的配置，拓寬為雙向各三個混合車道後，可容納的車流量將比原本的元化路地下道大，將成為封閉元化路地下道的替代道路，舒緩中壢前後站道路交通壅塞，預計八月初通車進行壓力測試後，九月再封閉元化路地下道。

而全長三七○公尺的元化路地下道，採雙向兩線車道、兩側有機車專用道，自一九八四年通車以來，地下道附近連接中新路、龍岡路等地下道和中原陸橋，尖峰車流量每小時達一二○○至一五○○輛次，一旦封閉、填平，地方擔心當地交通進入黑暗期。

對此，交通局擬定元化地下道封閉替代道路改道動線，由中壢區台一線中華路→興仁路（興仁平交道）→環中東路；由中華路→普忠路（普忠地下道）→環中東路，由中華路→普義路（中原陸橋）→中北路→或環中東路；由平鎮區縣道一一○甲線延平路→龍岡路（龍岡地下道）→環中東路；由平鎮區台一線延平路→台六十六線快速路（快速路平交道）→縣道一一三線中豐路；由平鎮區台一線延平路→縣道一一二線環南路（環南地下道）→縣道一一三線中豐路。