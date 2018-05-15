〈中部〉觀景台拉封鎖線 機車也騎上去

2018-05-15

埔里地理中心碑景點 腐蝕待修

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮地理中心碑木造觀景台年久失修，部分支柱已經腐蝕，恐有倒塌疑慮，現場雖拉起封鎖線，但仍有民眾與遊客出入，還有人連機車也停上去，安全堪虞，縣府觀光處表示，已派員勘查，除重新管制人員進入，也將儘速利用年度本預算，連同周邊受損階梯一併整修。

埔里鎮地理中心碑是全台獨一無二的景點，但設施良莠不齊遭人詬病，議員林芳伃質疑通往地理中心碑三角點的步道階梯多處破損，影響行人安全，三角點旁的木造觀景台，基座的木材已經腐蝕，平台的木板也多處斷裂或翹起，若不整修，支架恐難以支撐整座平台重量。

目前仍有不少民眾在平台上的涼亭休息，甚至連機車也騎了進去，僅在平台受損嚴重的左側角落有拉起封鎖線，許多長輩仍不知已經身處險境，萬一平台倒塌，後果不堪設想。

投縣府再封閉 將進行整修

縣府觀光處長王源鍾表示，接獲反映後已派員勘查，地理中心碑步道階梯全線主要受豪雨落石影響而受損，連同木造觀景平台，計劃以縣府今年度本預算進行整修，工法、工期及預算還要進一步研究估算，現階段將重設封鎖線，籲請民眾暫時避免進入。

王源鍾指出，埔里鎮地理中心碑、鯉魚潭、虎頭山等鄰近風景點，連同在地信仰中心地母廟，縣府已規劃為「虎頭山風景特定區」，中央交通部觀光局今年二月正式核定為縣級風景特定區，面積約五百八十公頃，進行整體規劃開發，目前進入期末報告階段，未來相關建設由縣府提報計畫爭取中央補助推動。