〈中部〉林內焚化廠案 李進勇促中央撥款

2018-05-15

爭議12年 議會要求最終處置

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內焚化廠營運與否爭議十二年，縣議會昨要求縣府提出焚化廠最終處置專案報告，議員砲聲隆隆；縣長李進勇表示，「林內焚化廠不可能焚燒垃圾」，財務解決後，拍賣、轉型都可以討論，終結雲林人夢魘。

環保局代理局長張喬維表示，林內焚化廠二○○二年採BOO方式由達榮公司投資興建；二○○六年前縣長蘇治芬宣佈焚化廠不營運，並終止契約，同年達榮提出仲裁，結果縣府須以廿九億五千萬買下焚化廠；二○一○年最高行政法院認定焚化廠環評有瑕疵，判決撤銷環評審查結論，焚化廠要啟用須先重新完成環評。

李進勇表示，焚化廠環評雖被撤銷，但縣府仍須履行仲裁結果，至今已賠償達榮公司卅六億三千多萬元，後續還要支付二億一千多萬元，鉅額賠償導致縣有地被查封拍賣，影響財政與縣政建設，是雲林夢魘。

李進勇表示，焚化廠已非處理垃圾唯一選項，縣內垃圾也將以MBT（機械生物處理垃圾系統）、MT（機械處理垃圾系統）方式解決，環保署應解除「鼓勵公民營機構興建營運焚化廠推動方案」卅六億七千多萬元專案補助款限制，儘速撥款解決雲林財政困境。

張喬維表示，今年八月MT即可上路，每天可處理一百公噸垃圾，再視試驗結果規劃MBT系統，可不必依賴焚化廠，建立自主垃圾處理能力。

縣議員開砲 批環局答非所問

縣議員李明哲、陳俊龍、李建志、王又民、林聖爵等人對環保局專案報告內容並不滿意，抨擊「答非所問」，仍未具體提出焚化廠最後處置，同時質疑MBT處理垃圾成效，議場砲聲隆隆。

縣議員蔡秋敏、陳俊龍要求環保局推動MT、MBT等系統須到地方召開公聽會或是說明會，避免又造成垃圾風暴。