〈中部〉鐵高定案前 民團：應公開資訊

2018-05-15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市區鐵路高架化計畫預計六月九日起舉行公聽會，翻轉嘉義工作隊組「嘉義鐵高觀察團」今年元月至四月間，前往鐵高已完工或進行中的縣市考察，發現員林車站的橋下空間未利用及鄰近土地沒有開發、屏東車站橋下綠廊缺乏管理、台中市高架化的噪音跟震動影響沿線民宅、舊車站成廢墟等問題，有鑑於此，呼籲嘉市鐵高的路線、工程設計等，定案前就應該公開資訊、與民眾討論，否則決策後開公聽會，市民只能被迫接受。

翻轉嘉義工作隊代表林詩涵表示，嘉市鐵高案無論是徵收拆遷或都市計畫，從現有的市府官網「嘉義市區鐵路高架化計畫專區」（http://www.chiayi.gov.tw/web/traffic/railway/project.asp）、嘉義之心願景館，都難得到完整資訊；鐵高專區網站公布的多只開會日期、簡要內容，討論跟決議都沒呈現，都市計畫跟財務規劃也不具體，就算會減少拆遷戶數跟減少徵收私有地面積，也很難取信於民。

參與觀察團的建築師陳世岸說，鐵高除了徵地、拆遷等問題，觀察到員林、屏東車站附近大部分土地仍為台鐵所有，土地利用跟使用分區是不是符合民眾期待，令人存疑，嘉市應引為借鏡，否則定案後再變更很麻煩。

陳世岸強調，仍有不少市民認為鐵高不會經過自己家，對議題較不關心，這也應扭轉。