〈南部〉「老水手」詩作 鄭愁予授權澎湖

2018-05-14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國寶級詩人鄭愁予，在台灣正式發表的第一篇作品—老水手，是以澎湖為背景，也與一九四九年澎湖七一三事件相連結！澎湖縣政府昨邀請鄭來澎湖談詩，鄭愁予則把「老水手」授權給文化局，由局長鄭嘉薇代表接受。

大學時結識山東流亡學生所作

高齡八十五歲的鄭愁予，祖籍中國河北，當年隨著將軍父親遷移抵台，十八歲就讀中興大學時參加救國團活動來到澎湖，結識當時山東流亡學生，因而有感創作了老水手，是第一篇在台灣發表的詩作。原本以為當年的流亡學生都能順利長大成為老水手，卻因山東流亡學校煙台聯合中學匪諜案、澎湖七一三事件而天人永隔，也讓鄭與澎湖的情緣多份感傷。

鄭愁予在文化局邀請下，昨舊地重遊，文化局安排大師前往觀音亭旁的七一三紀念碑，遙想當年情緣，讓大師心中感觸更深。而大師因父親軍旅生涯，出生在山東濟南，與山東流亡學生更多了一層親切感；另外鄭愁予也是鄭成功的後裔，對於望安八罩島的典故、施琅祠等相關史實也相當關注。

由於「老水手」是鄭愁予在台灣正式發表的第一篇詩作，又是以澎湖為背景，因此鄭愁予同意授權給澎湖縣政府文化局，意義深遠。

大師作品膾炙人口，在華人世界包括台灣、中港星馬都是華文教材，透過大師的影響力，希望繼「外婆的澎湖灣」歌曲後，讓代表澎湖的文學風再度盛行於華人世界。