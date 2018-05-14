〈北部〉《桃園》靜態展至6/3 農博閉幕不打烊

2018-05-14

〔記者李容萍／新屋報導〕為期四十天的「二○一八桃園農業博覽會」，昨天傍晚圓滿閉幕，市長鄭文燦出席閉幕典禮宣布，為延長農博賞味期，桃園農博閉幕不打烊，後續由新屋區公所接手，保留保全、清潔維持基本營運，以靜態展方式延展至六月三日，明年將續辦「二○一九桃園農業博覽會」，且會變換策展主軸，讓農博品牌持續帶動新屋觀光、桃園農業及青農育成基地，打造為農博園區。

今年農博40天展期 共339萬人次參觀

桃園農博去年試營運，規劃八大展區，廿三天的展期創下一二九八萬人次參觀；今年桃園農博展期自四月四日（兒童節）至五月十三日（母親節），四十天的展期吸引了三三九萬四一四七人次參觀。

人數比去年縮水 市府：計算方法不同

對於今年展期和展館增加，參觀人次卻較去年「縮水」，市府新聞處長張惇涵解釋說，參觀人次的差異是因計算方法的不同，去年是由各個進出口按次統計，今年是以十二處人流監測及中華電信手機使用推估，更為科學、嚴謹。他強調，農博園區廣達卅公頃，且是開放式的空間，人次的計算方式與國內重大活動計算方法雷同。

創新農機館 接了逾5千萬元訂單

鄭文燦在閉幕典禮中表示，桃園農博由市府與農委會共同主辦，兩年合計總經費八億五千萬元，農委會補助三億元，今年以「循環經濟」、「綠色生活」、「地景藝術」、「科技農業」為四大主軸，有六大主題專區、廿五個展館、四個市集、超過三百場活動，展現台灣農業潛力、實力及魅力，其中「創新農機館」由農委會策展，五十二家農機廠商參展，期間吸引總訂單金額超過五千萬元。

鄭文燦說，農博是以「循環經濟」為設計理念，園區首創農事智慧電網，坐擁二處光電廊道、氣象站風機、溫室屋頂等十處發電設施，迄昨總發電量達十二萬七九七○度，園區用電全靠自給自足，並且推出許多嶄新的農業科技，包括農業物聯網、太陽能及風力發電、無人自駕車試驗等，而無人自駕車試驗非常成功，可見桃園在車用電子產業、車聯網方面的實力，會場也推出無零錢商店，用行動支付在市集購買商品，展現全新的科技成果。

多數民眾肯定今年的桃園農博比去年更接近主題，例如水耕蔬菜、蝴蝶蘭、茶飲文化及漁業展示都納入了，連珍珠奶茶都入鏡，硬體展覽館也增多，還有紙風車等表演團體讓整個活動更加生動活潑，都值得按讚。閉幕時，青創市集一千六百盆盆栽，不到半小時發完。

另外，去年桃園農博遇雨場地總是濕答答的，今年全都舖上水泥路，場地大有改善，只是展出期間天氣酷熱，較缺乏遮陽設施，扶老攜幼者逛起來相當辛苦。