〈中部〉神轎衝水路 布袋數千信眾迎客王

2018-05-13

〔記者林宜樟／布袋報導〕嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟昨天舉辦歷史悠久的「衝水路‧迎客王」傳統儀式，幾十頂神轎聚集在新塭王船碼頭，在眾人吆喝聲中衝進水中，迎接從海上搭乘王船回廟的王爺，數千位信眾在場參與，場面壯觀。

新塭嘉應廟盛會 已經180年

嘉義縣副縣長吳芳銘昨率各界焚香祝禱，祈願濱海觀光發展及縣民闔境平安，來自各地友宮、友壇和陣頭共襄盛舉，場面盛大熱鬧。新塭嘉應廟主委蘇國輝說，嘉應廟「衝水路‧迎客王」從西元一八三八年至今已有一百八十年歷史，是當地最大的宗教盛事，感謝各界熱情參與。

相傳嘉應廟內有二十二尊客王，其中兩尊坐鎮廟內，另十三尊巡守大海及七尊巡守山區，這二十尊遊海、遊山客王每年農曆三月二十七日會搭乘「王船」回廟，坐鎮廟內神明則在王船碼頭陸續衝下水「迎客王」，客王一同到嘉應廟作客，接受信眾參拜。

昨天數千位信眾塞爆會場，各陣頭到碼頭敬神，有炸寒單、虎爺吃炮及傳統舞蹈表演，迎客王儀式由舞龍當先鋒，鬥牛陣接著下水，在代天巡狩令旗帶領下，各方神明神轎衝進水路繞行，吆喝聲不斷。信眾說，平時在陸地上扛神轎已吃力，何況是在水中扛神轎迎神，非常費力。

排成數公里長龍鑽轎底

昨天迎客王儀式結束後，信眾排成數公里長龍「鑽轎底」，祈求神明庇佑安康；嘉應廟今天將舉行尹府千歲誕辰千秋大典、梨園大戲、晚會及各項演出酬謝神恩，晚間進行恭送代天巡狩儀式。