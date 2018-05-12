〈南部〉中研院南院動土 總統︰實現區域均衡

2018-05-12

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕籌劃了近七年的中央研究院南部院區，昨正式動土，總統蔡英文親臨祈福，她強調，該院區未來將專注在農業生技、循環永續，以及人文社會等核心領域，擔任南台灣基礎科學研究的發動機，這是新世代科學產業研發的重要里程碑。

高鐵特定區內7.3公頃 耗資40億

中研院南院位於台南高鐵特定區內，佔地約七．三公頃，蔡總統致詞時指出，南部院區的設立，是為了實現區域均衡，將會與南港院區相輔相成，延伸中研院既有的研發能量。

蔡總統帶領貴賓上香祈福，並執鏟動土，她指出，中研院南院所在的沙崙綠能科學城，為當前政府施政的旗艦計畫之一，也是台南市現階段最大的發展計畫案，將集結全台綠能研究發展的能量，讓科學城持續成長，成為亞洲重鎮。

南部院區採開放空間規劃，以國際大學城型態、生物多樣性，還有社區友善等理念為設計主軸，到一一○年，將陸續完成三棟研究大樓，包含精密溫室與玻璃溫室等，總樓地板面積逾六萬六千平方公尺，興建經費約四十億元。

首期農業生物大樓 明年底完工

首期的農業生物科技研究大樓，斥資十八億元，預計一○八年底完工，一○九年進駐、使用，蔡總統期許南院院區與在地的產學單位緊密連結，展現具有南方特色的科學研究。

三月份時，綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域，以及自駕車測試場等已開工，本週二是大台南會展中心，加上這次的中研院南院，各項重大建設接續啟動，特定區的發展將會更全面。

中研院長廖俊智表示，南院計畫從一○一年、前院長翁啟惠任內就開始規劃，結合台南特有的文史材料之台灣考古等各項研究專題，希望為台灣農業、環境與文化等研究領域，注入創新思維。