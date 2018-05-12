〈南部〉架高整合運具 枋寮大車站平台獲補助

2018-05-12

解決淹水、平交通交通瓶頸

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東枋寮火車站曾為台鐵南迴線起點，近年運量穩定增加，該站因地勢低窪，每逢豪雨易中斷，且相關轉乘運輸不便，周邊平交道更常被詬病，屏東縣政府屢向交通部提案改建卻屢遭打回票，經立委要求重新評估下，日前交通部終於同意補助經費執行「枋寮大車站平台」可行性評估，最快一年後就有結果。

枋寮車站站區老態已現，卻僅外觀改建，旁邊五百公尺的鐵軌橋屢淹水造成枋寮水患，加上客運轉乘距離車站約一百公尺，尖峰時刻常成交通瓶頸。

立委協助 中央撥720萬評估

屏東縣政府自二○一四年起就曾提出改善方案，預想車站微調往東北方向，並配合南迴鐵路電氣化一併架高，騰出的空間作為公路轉運站，但屢遭交通部打回票，除認為淹水屬區域治水，且土地開發效益是否能匹配高架成本都有疑慮。去年立法院交通委員會南下視察，縣府全力向立委遊說。

屏縣府再向交通部申請「枋寮大車站平台」可行性評估，於日前獲得中央九成七百二十萬元的預算補助，目前正招標中。

屏縣府城鄉發展處表示，在參考日本品川車站、岡山車站及台灣新竹大車站平台的作法後，規劃「枋寮大車站平台」計畫，預計構築跨站的平台，整合包括鐵路、公路、計程車、原鄉DRTS（需求反應式公共運輸服務）等大眾運輸工具，盼達成無縫轉乘。

官員指出，枋寮站南北側平交道因交通頻繁，引來地方抱怨，加上站內十幾股軌道幾近閒置，初步構想大平台計畫將鐵軌拉高，排除淹水、平交道等問題，且閒置區的空間釋出可作為商業空間、轉運站等，解決交通壅塞，加速城鎮發展。

官員建議，前瞻計畫中的恆春觀光鐵道包括改善沿線車站，希望在可行性評估出來後，爭取將「枋寮大車站平台」納入恆春觀光鐵道中，大幅改善南屏東的交通瓶頸。