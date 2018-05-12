〈北部〉竹市關埔國小入學 議員促落實居住普查

2018-05-12

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天在市議會專案報告「新竹市學區劃分及關埔國小班級規劃」表示，將採設籍先後入學，額滿則轉分發至鄰近學校；多名市議員則質疑方案不夠全面，要求先落實居住普查，維護學童就近入學權益。

林智堅︰研擬居住事實查察等規定

林智堅表示，現在正研擬居住事實查察、租賃契約公證等相關規定及增修弱勢或多子女家庭入學的優先順序。

由當地家長成立的「新竹市護苗協會」，昨天也到議會旁聽，拉起「落實就近入學，學童不是人球」布條，並全程用臉書直播林智堅的專案報告。

林智堅說，關埔地區共有龍山、關埔、科園、關東等四所國小形成共同學區，四校的直線距離約八百公尺至一公里，市府將建置全長一千二百六十公尺、寬三公尺的通學步道，並在關埔國小規劃幼兒園、汽機車接送區。

林智堅說，在聽取校方、社區意見後，邀請公正第三方進行學區劃設，並由各校校長、家長會長、家長團體、各里長及議員代表，共同決議以「步行距離六百公尺」為關埔國小學區劃分原則；入學方式則以設籍時間先後依序分發，若未錄取關埔國小或龍山國小，得至任一所非總量管制的市立學校就讀。

國民黨議員張祖琰、李國璋、鍾淑英等人認為，國民教育一向都是學區制，為何關埔地區變成區域制？市府應先落實居住普查，維護就近入學權益。

林智堅說，目前龍山與關埔國小還在等待候補的小一新生約有七十多人，家長可選擇讓孩子進入非總量管制的學校就讀，這是緊急補救方法。